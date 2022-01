Adolescente que sonhava em ser jogador de futebol morre durante torneio em Goianésia

A disputa de um torneio de futebol em Goianésia, na região Central de Goiás, interrompeu os sonhos de um adolescente de 15 anos.

Com o desejo de se tornar jogador profissional, Pedro Henrique Oliveira da Silva Souza era atleta do Revelação Futebol Clube, de Valparaíso de Goiás, região do Entorno de Brasília.

De acordo com a Prefeitura de Goianésia, o jovem deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), às 21h, da última terça-feira (11).

Ele apresentava baixo nível de consciência, má oxigenação no sangue, vômito com sangue e esforço respiratório grave.

Em nota, a Administração Municipal informou que foram realizados todos os procedimentos, entre eles uma reanimação cardiopulmonar que não surtiu efeito.

A final do torneio estava marcada para esta quinta-feira (13). Entretanto, foi cancelado após a confirmação da morte. Não há previsão para que ele seja remarcado.