Goiás deve receber mais 12 pontos de pedágio em rodovias federais até 2023

O Estado de Goiás deve receber mais 12 pontos de pedágio em três rodovias federais até o fim de 2023, de acordo com o cronograma do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Os trechos envolvidos para serem repassados à iniciativa privada foram nas BR’s: 060, entre Goiânia e Rio Verde; 452, entre Rio Verde e Itumbiara; e 364, entre Rio Verde e o estado do Mato Grosso (MT).

Chama a atenção o fato das vias serem rotas de escoamento de safra em Goiás – já que Rio Verde é um dos maiores produtores de grãos do estado.

Em entrevista ao Portal 6, o economista Maurício Faganelo, especialista em agronegócio, apontou “prós e contras” na adoção da medida.

Segundo ele, as empresas de transporte e escoamento agrícola podem obter benefícios com mais qualidade e segurança para os veículos trafegarem na via pública, além do suporte oferecido pelas concessionárias.

Entretanto, apontou que a privatização pode ser nociva para pequenas empresas transportadoras, que acabam arcando com um custo de frete mais alto e uma margem de lucro menor.

Contudo, ele fez ressalvas. “[Conceder as rodovias] só é positivo se a infraestrutura entregue for em um nível aceitável. Não adianta pagar a mais por um serviço ruim”.

Em complemento a Faganelo, o economista Adriano Paranaíba, especialista em Transportes, afirmou ao Portal 6 que é necessário que o contrato de concessão seja bem-feito e transparente, para não penalizar a população.

“As pessoas tendem a reclamar das concessionárias, mas elas estão cumprindo aquilo que foi determinado em contrato com o governo”, explicou.

Ele também destacou que existem modelos de que garantem a cobrança de acordo com o que o carro roda na estrada, não sendo necessário ao motorista que mora nas proximidades, por exemplo, pagar um valor integral para se deslocar na via privatizada.

No momento, Goiás possui 14 pontos administrados por concessionárias, distribuídos entre sete praças de pedágio em rodovias federais.