Detran Goiás anuncia leilão com quase 2 mil veículos; saiba como participar

Autarquia orienta interessados a consultarem informações nas páginas oficiais do órgão

Gabriella Pinheiro - 26 de abril de 2024

Detran leilão. (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou que realizará, na próxima segunda-feira (29), um leilão com 1.930 veículos.

No total, serão leiloados transportes considerados sucatas aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível. Dentre eles, estão: 664 automóveis, 19 ciclomotores, 1.026 motocicletas, 173 motonetas, 04 caminhões, 01 reboque e 51 veículos utilitários.

Os interessados em participar podem realizar uma visita, das 14h às 17h, desta sexta-feira (26), no pátio do Grupo Leilo, localizado na Avenida Militar Q, no Jardim Guanabara, em Goiânia, e na Rua CP-R3, no Daia, em Anápolis.

Podem participar do evento: pessoas jurídicas credenciadas no departamento ou no Detran de outros estados, que tenham o objetivo social de desmontagem e o comércio de peças e acessórios usados em veículos.

Para evitar golpes, o Detran orienta que as pessoas busquem informações no site oficial do órgão ou do Grupo Leilo, responsável pelo leilão.

“As pessoas devem ficar atentas aos canais oficiais e nunca oferecer pagamento adiantado. O dinheiro que vai para o bandido não volta”, destaca o presidente do Detran-Go, Delegado Waldir.