Identificada vítima que não resistiu após grave capotamento na GO-060

Um grave capotamento ocorrido na tarde desta quarta-feira (12) na GO-060, na zona rural de Santa Bárbara de Goiás, vitimou Everton Ferreira Machado, de 33 anos.

Ainda não se sabe quais as circunstâncias que levaram o carro a sair da pista, apenas que o veículo foi encontrado capotado e com a vítima presa as ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local do acidente, mas nada pôde fazer a não ser atestar o óbito.

Coube a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) acionar a perícia e o Instituto Médico Legal (IML). O homem foi retirado das ferragens pelas equipes de salvamento no local.

Com a vítima foram encontrados R$ 1.752 em espécie, além de diversos cartões e o documento do veículo juntamente com a CNH. Os itens foram entregues a mãe dele.