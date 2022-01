Jovem que bebia 5 litros de energético nos finais de semana sofre infarto: ‘A dor que senti não desejo para ninguém’

Um jovem, de 27 anos, precisou ser encaminhado às pressas ao hospital de Caieiras (SP) com um infarto no miocárdio e o motivo foi o que mais o impressionou.

Allan da Costa Silva confessou aos médicos atendentes que tinha o costume de consumir, em média, cinco litros de energético, misturados com vodka ou whisky, nos finais de semana, após ser indagado sobre os maus hábitos.

Os profissionais chegaram a suspeitar de consumo de cocaína, devido aos estragos ocasionados no coração do analista financeiro.

A trombose coronária que ocorreu com Allan resultou em diversos coágulos no órgão vital do rapaz e, por pouco, ele não perdeu a vida.

Em entrevista ao portal UOL, o analista contou que consome o mix de bebidas há cerca de 11 anos e, periodicamente, sentia certos desconfortos na região do peito, mas nada comparado à última vivência.

“Eu sabia que energético fazia mal por acelerar o coração”, disse.

“Às vezes, depois de beber alguns copos, sentia umas dores no peito mas sempre passava. Quando a gente é jovem, não acredita que possa acontecer algo de ruim”, ponderou.

Especialistas em cardiologia explicam que a união de bebida alcoólica e energético pode ser um grande ‘veneno’, já que ambos agem de forma oposta no corpo.

O álcool retarda as funções neurais, os energéticos atuam liberando hormônios neuroestimulantes, como a noradrenalina e a adrenalina, o que resulta em uma possível inflamação dos vasos sanguíneos.

Com o livramento e aprendizado, Allan confessou não desejar a situação para ninguém.

“A dor que eu senti eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo”, pontuou.