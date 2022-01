Casal gera polêmica ao proibir convidados de levarem filhos para o casamento deles

Uma influenciadora digital e o noivo acabaram viralizando nas redes sociais após informarem que não estariam convidando as crianças para o casamento que será realizado no próximo mês de fevereiro.

Yasmin Castilho e o engenheiro Lucas Provesi assumiram no perfil do Instagram que os custos gerados pelas crianças dos convidados excederiam os planos do casal.

Diante disso, ficou firmado que a melhor opção seria todos os convidados adultos deixarem os filhos para reduzir os gastos com buffet.

No entanto, diversos comentários contrariados foram realizados por internautas, que discordaram da falta de empatia da influenciadora com pais e mães.

“[…] Eu fico fascinada como falam isso em relação à criança. Aliás é até melhor falar q não gosta de criança porque essa desculpa de buffet é ridícula”, disse uma mulher no Twitter.

Em defesa, Yasmin disse que entre os familiares e amigos dos noivos, existem uma infinidade de crianças.

“Se eu for convidar o filho de todos os casais que eu tô convidando para o meu casamento, eu não tenho condições, não dá. É muito. Tem muita criança na minha família e na família do Lucas. Não dá”, disse nos stories.

Apesar da situação conflituosa, a blogueira não pareceu abalada com as críticas e ainda se dispôs a fazer mais um post em tom de brincadeira reforçando as restrições.

Veja:

Vcs acham q alguém teria coragem de falar q não convidariam idosos pq o buffet cobra pela presença deles no casamento? Eu fico fascinada como falam isso em relação a criança. Alias é até melhor falar q n gosta de criança pq essa desculpa de buffet é ridícula https://t.co/1JLIIBilFB — Viviane (@dieviviarruda) January 9, 2022