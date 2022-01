Em Anápolis, homem persegue e divulga fotos íntimas da ex após não aceitar término do relacionamento

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Anápolis cumpriu nesta quinta-feira (13) um mandado de prisão preventiva contra um homem de 50 anos.

Ele é acusado de perseguir e divulgar fotos íntimas da ex após não aceitar o término do relacionamento. As imagens foram enviadas para amigos e para o atual namorado da mulher.

Segundo denúncia da vítima, as ameaças tiveram início no final de 2021. Ela conseguiu uma medida protetiva, mas o homem não se intimidou e continuou atrás dela.

As acusações foram negadas durante o interrogatório, mas a mulher possuía prints com as ameaças e das fotos que foram enviadas.

Encaminhado a cadeia pública de Anápolis, ele poderá responder por quatro crimes: injúria, ameaça, descumprimento de medida protetiva e divulgação de imagem pornográfica sem o consentimento.