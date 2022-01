Os trabalhadores nascidos em janeiro já podem fazer a retirada do saque-aniversário do FGTS, modalidade que permite uma retirada anual da conta no mês de aniversário.

Para ter acesso a esta modalidade, é necessário informar o interesse pelo saque até o último do mês de aniversário. Quando isso ocorre, a retirada pode ser feita até dois meses após o aniversário.

Caso não haja o interesse, o dinheiro só poderá ser sacado em situações específicas, como a compra da casa própria, aposentadoria, demissão sem justa causa, dentre outras.

Entretanto, existem regras para o saque. O valor retirado será um percentual do valor total da conta do trabalhador.

Assim sendo, em contas com até R$ 500, o beneficiário poderá sacar 50%, ou seja, R$ 250. A porcentagem diminui conforme o valor aumenta.

O trabalhador não é obrigado a retirar o dinheiro da conta, pois a adesão é voluntária. É possível realizar a retirada tanto de contas ativas quanto inativas.

Os saques podem ser feitos pelo aplicativo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), pelo site do FGTS e pelo internet banking da Caixa.

Instituído em 2019, o saque-aniversário atualmente conta com 88 milhões de trabalhadores aptos para receber o benefício.

Saque-aniversário do FGTS já está liberado; veja como receber

Confira os prazos de pagamento do saque aniversário:

Nascidos em janeiro- saques de janeiro a março

Nascidos em fevereiro – saques de fevereiro a abril

Nascidos em março – saques de março a maio

Nascidos em abril – saques de abril a junho

Nascidos em maio – saques de maio a julho

Nascidos em junho – saques de junho a agosto

Nascidos em julho – saques de julho a setembro

Nascidos em agosto – saques de agosto a outubro

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2021 a janeiro de 2022

Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2021 a fevereiro de 2022