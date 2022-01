Cantor gospel publica vídeo emocionante após a mãe dele ter sido assassinada na porta de igreja em Goiânia

Filho da pastora Odete Rosalina da Costa, de 79 anos, o cantor gospel Delino Marçal publicou um vídeo emocionante após a mãe dele ter sido assassinada na porta de uma igreja em Goiânia.

Pelas imagens, é possível ver um momento de carinho entre mãe e filho em que ele é abraçado e beijado pela genitora. Na postagem, também é compartilhado registros familiares.

Delino diz que “tá doendo muito, mas eu sei que o céu está celebrando a sua chegada!”. Além disso, deixou um até breve para a ela “nada que eu disser descrever o amor que sentimos por você. Um até breve meu amor! 😭”.

O caso

Odete Rosalina da Costa foi assassinada na manhã desta sexta-feira (14), no Residencial Katia, na intersecção das regiões Oeste e Noroeste da capital.

Ela, que estava dentro de uma igreja evangélica na hora do crime, foi espancada com um objeto de metal por um jovem de 22 anos. No momento do crime, o homem estava nu e adentrou no local após invadi-lo.

Já capturado, o autor ainda não foi interrogado. De acordo com a Polícia Civil (PC), o autor está fora de si por conta do uso de entorpecentes.