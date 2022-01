Confirmado as datas de pagamento do PIS/Pasep; veja se você receberá

Após reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), foram aprovadas as datas de pagamento do PIS/Pasep referentes ao ano de 2020.

Para acessar o benefício é necessário estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e ter trabalhado ao menos 30 dias no ano referente ao pagamento, ou seja: 2020.

Confirmada as datas de pagamento do PIS/Pasep; veja se você receberá

O Programa de Integração Social (PIS) é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada que trabalharam ao menos 30 dias com carteira assinada em 2020.

Assim sendo, o pagamento do PIS tem início marcado para o dia 08 de fevereiro para os nascidos em janeiro. O término será no dia 31 de março para os nascidos em dezembro.

Após a liberação do saque, o trabalhador tem até o dia 29 de dezembro de 2022 para realizar a retirada.

Para saber se tem acesso ao benefício, o trabalhador pode acessar o aplicativo Caixa Trabalhador, o site da Caixa ou então ligar no telefone 0800 726 0207.

Logo após descobrir, existem algumas maneiras de obter o benefício, são elas:

Caso tenha o cartão cidadão, é só se dirigir ao caixa eletrônico nas agências da Caixa, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui.

Não possuindo o cartão, é necessário ir até uma agência da Caixa e levar um documento de identidade com foto.

Se for correntista da Caixa, o abono será depositado automaticamente na data da liberação, entretanto é preciso ter ao menos R$ 1 na conta e movimentação financeira.

Como sacar o Pasep?

Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é voltado ao servidor público, como o próprio nome indica.

Para quem não é correntista do Banco do Brasil (BB), basta apresentar um documento original com foto. Enquanto o valor será depositado de forma automática na conta do correntista do BB.

Caso o correntista receba por outra instituição financeira, poderá realizar a transferência de maneira gratuita, basta se dirigir a alguma agência do Banco do Brasil.

Confira as datas de pagamento do PIS/Pasep 2022

ABONO DO PIS PAGO PELA CAIXA A TRABALHADORES COM CARTEIRA ASSINADA

Nascidos em – Recebem a partir de – Recebem até

Janeiro – 08/02/2022 – 29/12/2022

Fevereiro – 10/02/2022 – 29/12/2022

Março – 15/02/2022 – 29/12/2022

Abril – 17/02/2022 – 29/12/2022

Maio – 22/02/2022 – 29/12/2022

Junho – 24/02/2022 – 29/12/2022

Julho – 15/03/2022 – 29/12/2022

Agosto – 17/03/2022 – 29/12/2022

Setembro – 22/03/2022 – 29/12/2022

Outubro – 24/03/2022 – 29/12/2022

Novembro – 29/03/2022 – 29/12/2022

Dezembro – 31/03/2022 – 29/12/2022

ABONO DO PASEP PAGO PELO BANCO DO BRASIL A SERVIDORES

Final da inscrição – Recebem a partir de – Recebem até

0 – 15/02/2022 – 29/12/2022

1 – 15/02/2022 – 29/12/2022

2 – 17/02/2022 – 29/12/2022

3 – 17/02/2022 – 29/12/2022

4 – 22/02/2022 – 29/12/2022

5 – 24/02/2022 – 29/12/2022

6 – 15/03/2022 – 29/12/2022

7 – 17/03/2022 – 29/12/2022

8 – 22/03/2022 – 29/12/2022

9 – 24/03/2022 – 29/12/2022

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

Meses trabalhados – Valor do abono (em R$)

1 mês – 101,00

2 meses – 202,00

3 meses – 303,00

4 meses – 404,00

5 meses – 505,00

6 meses – 606,00

7 meses – 707,00

8 meses – 808,00

9 meses – 909,00

10 meses – 1.010,00

11 meses – 1.111,00

12 meses – 1.212,00