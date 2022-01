Conheça as duas goianas que estão no BBB 22 e veja o que elas pretendem fazer se faturarem R$ 1,5 milhão

Goiás tem dois nomes confirmados na pipoca do BBB 22. Laís Caldas, de Crixás e Jessilane, de Valparaíso de Goiás, vão representar o estado nessa edição.

Com trajetórias distintas, as goianas prometem aproveitar cada segundo dentro da casa e ainda revelaram o que pretendem fazer com o prêmio milionário.

Laís Caldas

Natural de Crixás, em Goiás, a médica Laís Caldas, 30, é o primeiro nome confirmado no Big Brother Brasil 22, nesta sexta-feira (14). A participante diz ter atuado na linha de frente contra a Covid-19 como plantonista em um hospital de sua região.

A médica, cuja infância foi típica de interior, na qual brincava na roça e subia em árvores, se fiz apaixonada por animais. Ela deixou a cidade natal aos 14 anos para cursar o ensino médio em Goiânia. Mais tarde, foi para João Pessoa, na Paraíba, para fazer faculdade de medicina.

Divertida, intensa e intuitiva, Laís afirma que já foi julgada como metida, mas nega esse rótulo. “Sou escorpiana. Eu me jogo de cabeça em tudo, não entro para perder”, revela.

Um dos pontos que o público poderá prestar atenção é na característica de ser fofoqueira. “Tudo vira fofoca na minha vida, adoro falar da vida dos outros”, brinca ela que entra solteira no reality e não descarta a possibilidade de se apaixonar no jogo.

Se vencer o programa, a médica quer investir na carreira, comprar uma fazenda e ajudar os animais de rua. “Quero atingir o crescimento pessoal e profissional. Por onde passo deixo uma marca muito grande. Vou entrar para sair com R$ 1,5 milhão na conta”, dispara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Jessilane

A professora de biologia Jessilane, 26, é o terceiro nome confirmado no Big Brother Brasil 22. “Eu quero tudo, menos sair do programa com o nome de planta”, afirma.

Jessilane nasceu na Bahia, mas mora em Valparaíso de Goiás, em Goiás, desde bebê. A participante diz que adora balada e se considera “inimiga do fim”. Também afirma que vai se jogar de cabeça no reality e que, apesar de ser uma pessoa que evita discussões, costuma brigar ao ver situações preconceituosas. “Eu vou entrar na casa para fazer e acontecer”, promete.

Ela começou a trabalhar aos 14 anos, mas sempre se dedicou aos estudos. Depois de formada, aprendeu Libras para poder lecionar para alunos surdos e, atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais, além de estudar para ser intérprete. “Meu maior orgulho é de fato ter conseguido cursar o mestrado, porque a minha mãe sempre lutou para a gente conseguir estudar”, afirma.

Jessilane também dá aulas como professora particular. Com o que ganhar no BBB, ela diz que deseja comprar um salão de beleza para a mãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

*Com informações da Folhapress