Nova casa de Virgínia em Goiânia será tão grande e luxuosa que terá até carrinho de golfe para ser visitada por completo

Uma vez finalizado, imóvel contará com 7 suítes, piscina de 100 metros, adega, ofurô, sauna, salão de beleza, brinquedoteca e muito mais

Samuel Leão - 30 de abril de 2024

Virgínia mostra detalhes da casa nova. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A influencer Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, resolveu “dar um gostinho” da nova mansão do casal para os fãs, por meio do Instagram. Ainda em construção, a casa fica situada em um condomínio de luxo de Goiânia.

São vários atributos que chamam atenção, como o total de 7 suítes, uma piscina de 100 metros, adega, ofurô, sauna, salão de beleza e um deck, que dá de frente para uma bela mata preservada. Ao todo, o terreno conta com 7 mil metros quadrados.

“Trouxe mais um vídeo desse, que eu sei que vocês amam, que é para ver a evolução da casa. Logo estaremos lá, se Deus quiser. Vamos começar pela nossa oliveira centenária, que teve que cortar para transportar, mas já está crescendo e está ficando linda”, disse.

Segundo informações compartilhadas pela influencer, o imóvel irá contar com duas casas, de modo que carrinhos de golfe farão a ligação entre elas. A segunda construção seria apenas para atrativos e áreas funcionais, sem quartos.

Entre os incontáveis luxos, também estão a construção de um cinema, estúdio de gravação, elevador e brinquedoteca. Ela ainda mostrou uma pedra ampla, situada no escritório, da qual diz não se lembrar, mas fica deslumbrada com a beleza.

“Nosso quarto terá três entradas, um delas será pelo jardim de inverno. A brinquedoteca tá muito linda, tem esse detalhe em cima, e dá para adulto subir também. Para finalizar, mostrando para vocês o nosso lote, que a gente comprou do lado, e já começamos as obras”, concluiu.

Ela mostra também uma cuba lapidada em pedra, que será colocada no banheiro de uma das filhas, e diz que a outra também terá um item igual. O vídeo da atualização da construção já alcançou mais de 1,5 milhão de curtidas, e a influencer disse que irá fazer outros, para mostrar a evolução da casa.