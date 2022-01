Foragido, Sérgio de Moraes não atende telefone e esposa permanece em silêncio

Ainda não se sabe o paradeiro do advogado Sérgio de Moraes, de 56 anos, que se tornou uma das figuras mais comentadas de Anápolis após realizar uma manobra de conversão indevida e colidir frontalmente com o motociclista Wilkinson Leles do Nascimento, de 38 anos, que faleceu no último domingo (09).

O Portal 6 tentou contato com ele por diversas vezes, por telefone, mas se deparou com a queda constante na caixa postal.

Outra personalidade procurada pela reportagem foi a esposa do foragido, Carla Santillo, ex-deputada e atual conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE).

Nos últimos dois dias, foram várias as tentativas de contato pelos mais diversos meios: telefone da sala no TCE, telefone pessoal, WhatsApp e até mesmo SMS, sendo que em nenhum deles foi possível obter qualquer retorno.

O homem é tratado como um fugitivo da Justiça. Como o mandado de prisão segue aberto, qualquer policial poderá executar a prisão, dando, enfim, o cumprimento do documento.

Crime e desaparecimento

Testemunhas presenciaram o momento que o homem despachou uma garrafa de bebida alcóolica do veículo e fugiu sem prestar socorro, logo após a colisão com o entregador. O objeto já foi, inclusive, encontrado, e passa pela perícia da Polícia Civil (PC).

Tendo em vista todos estes fatos, além de um passado reincidente por dirigir embriagado, ele começou a ser procurado pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), responsável pela condução de casos do tipo.

A PC encaminhou o pedido de prisão preventiva para o Judiciário, que acatou o pedido sob as justificativas de garantia da aplicação da lei penal, referente à fuga e desaparecimento, e também como garantia de ordem pública, dada as prisão anteriores pelo crime e o risco que ele representa para a população.

Inicialmente, o investigado sinalizou que iria comparecer na delegacia de trânsito, junto do advogado, mas nenhum deles apareceu até o momento.