Primeiro encontro acaba com cidade em lockdown e casal sendo obrigado a ficar junto

Uma jovem chinesa identificada apenas como Wang acabou recebendo uma surpresa bastante atípica após marcar um encontro às cegas com um futuro pretendente.

De acordo com os relatos nas redes sociais, a moça decidiu sair da cidade natal para conhecer alguns outros rapazes – já que estaria envelhecendo e precisava organizar a vida afetiva.

“Estou ficando mais velha, então meus pais organizaram mais de 10 encontros às cegas para mim”, disse em uma publicação.

No entanto, ao chegar na cidade do pretendente, foi alertado que seria instaurado um novo ‘lockdown’, devido aos avanços de contaminados por Covid-19, em Zhengzhou, na China.

Mesmo sem conhecer o bastante, Wang foi obrigada a passar os dias com o rapaz, que teria a convidado para experimentar os ‘dotes culinários’ na casa dele, no dia do primeiro encontro.

À imprensa local, a moça contou que ficou presa por quatro dias na casa do desconhecido e que a situação “não foi nada ideal”.

Segundo ela, o único atenuante do caso constrangedor foi que o homem cozinhou para os dois durante todo o confinamento e ainda acrescentou que “ele não fala muito”.