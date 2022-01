Hospital Estadual da Criança e do Adolescente inicia atendimentos em Goiás

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), instalado no Parque Acalanto, em Goiânia, iniciou os atendimentos. Com isso, o Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) deixará de atender a especialidade de pediatria no pronto-socorro.

Assim, pais e responsáveis com essa demanda já podem procurar o serviço de urgência e emergência no Hecad, que passa a ser referência para o público infantil. “É importante ressaltar que o estado não fechou serviço, muito pelo contrário, trabalhamos para ampliar”, destaca o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino.

“Esse hospital nasceu da necessidade do governador Ronaldo Caiado de melhorar a assistência pediátrica em Goiás. Nossa missão é impactar vidas e a vida de cada criança importa”, completou, explicando que o o Hecad funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, para os casos graves, de média e alta complexidades.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES), os pacientes passarão por uma classificação de risco, sendo que os casos mais urgentes terão prioridade. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermarias estão preparadas para receber quem necessite de internação.

Já no HMI, o pronto-socorro da mulher seguirá ativo, 24 horas por dia, recebendo gestantes de médio e alto riscos, grávidas com pré-eclâmpsia, mulheres vítimas de violência sexual, entre outras urgências obstétricas e ginecológicas.

Apesar da transição e do início dos atendimentos, a inauguração oficial da unidade será realizada na terça-feira (18), às 09h, conforme a determinação do governador Ronaldo Caiado (DEM) de somente entregar à população serviços que estejam em pleno funcionamento.

“Nenhum outro Estado tem essa estrutura como a nossa. Isso dá dignidade aos filhos de nossas famílias. Esse hospital terá função específica de atender crianças que, hoje, não têm onde operar, para onde ir. Teremos uma estrutura digna, o Hospital da Criança”, sublinhou Caiado.