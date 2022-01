Antes de tudo, temos que lembrar que o aplicativo de mais utilizado do Brasil vem inovando a cada dia e, desta vez, chega nova função no WhatsApp que mostrará na hora o que os outros falam de você.

Primeiramente, temos que lembrar que a maioria das pessoas estão presentes em diversos grupos e, por este motivo, acabam não conseguindo acompanhar todas as mensagens.

A maioria, de fato, não é tão importante, mas às vezes acabamos deixando passar algumas que realmente mereciam a nossa atenção.

Diante disso, o WhatsApp passou a trabalhar em um recurso que vai nos permitir saber de tudo mesmo não acompanhando os grupos. Ou seja, assim que mencionados em uma conversa, passaremos a saber de imediato.

Chega nova função no WhatsApp que mostrará na hora o que os outros falam de você

Desde já, vale lembrar que anteriormente tínhamos apenas um alerta de texto no aplicativo quando alguém nos enviava uma mensagem.

Desse modo, a novidade é que agora a foto da pessoa que falou de você vai aparecer na hora nas notificações mandadas pelo WhatsApp.

Ademais, esta alteração faz parte de uma funcionalidade maior desenvolvida para tornar as notificações do WhatsApp mais informativas.

Todavia, apenas um seleto grupo de testadores do WhatsApp Beta encontra-se com acesso a esta nova função no momento.

Mais informações

Porém, como se trata de um recurso ainda em fase inicial, ele só deverá ter a liberação oficial por parte do aplicativo após o fim de todos os testes.

Isso porque o mensageiro sempre recorre a este processo para validar a usabilidade e utilidade dos mecanismos implementados no WhatsApp.

Em síntese, a depender destes resultados obtidos, pode ser que a atualização fique restrita apenas aos usuários do WhatsApp Beta.

No entanto, cabe, por fim, destacar que a maioria dos recursos em testes acabam lançados meses depois — como o que permite mandar fotos temporárias ou usar o WhatsApp em mais de um aparelho.

