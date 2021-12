4 recursos ocultos do WhatsApp que você provavelmente não conhecia

O WhatsApp, por ser um dos aplicativos de comunicação mais usado no mundo todo, vive disponibilizando recursos para seus usuários. A fim de facilitar mais ainda essa conexão entre pessoas. Porém, algumas ferramentas do mensageiro são mais conhecidas que outras. Por isso, hoje vamos te mostrar 4 recursos ocultos do WhatsApp.

4 recursos ocultos do WhatsApp:

1. Mensagens desaparecendo

Para os usuários do Telegram, esse é um recurso já bastante usado. Basicamente, agora o WhatsApp permite que você envie mensagens que desaparecem e se autodestroem após uma semana. Sim, é isso mesmo que você entendeu!

Essa novidade chegou recentemente no mensageiro e é bem simples de usar. Assim, quando você ativa o desaparecimento de mensagens, elas desaparecem após sete dias. Veja o passo a passo:

– Abra o bate-papo do WhatsApp

– Toque no nome do contato

– Toque em Mensagens Desaparecidas

– Se solicitado, toque em Continuar

– Selecione

Todavia, o seu destinatário ainda pode capturar imagens de suas mensagens antes de serem excluídas. Fique de olho!

2. Desligue recibos de leitura

Em seguida, sabe aquelas marcas azuis que aparecem ao lado de uma mensagem depois que o destinatário a vê? Então, tem como desativar essa função.

Logo, se você deseja que ninguém saiba que você leu aquela mensagem, o processo é simples, veja:

– Primeiro, abra o aplicativo WhatsApp e selecione Configurações, depois Conta e toque em Privacidade.

– Depois, role para baixo e toque para desmarcar a caixa ao lado de “Recibos de leitura”.

Porém, saiba que se você desativar as confirmações de leitura, não poderá ver as confirmações de leitura de outras pessoas.

3. Esconder visto pela última vez

Enquanto isso, outra forma de ficar mais escondido no app é removendo a informação de quando você acessou o aplicativo pela última vez. Em suma, essa função aparece no topo de todos os seus chats do WhatsApp, sabe?

Logo, para desativar o seu visto por último é simples. Confira:

– Vá para Conta e toque em Privacidade.

– Em seguida, você pode então configurá-lo de forma que sua última visualização fique visível apenas para seus contatos ou para ninguém.

4. Favorite mensagens

Por fim, com toda certeza você também possui algumas mensagens mais importantes que se perdem em meio às outras. Felizmente, há um truque legal que você pode usar para garantir que nunca mais perderá uma mensagem.

Isso significa que o WhatsApp tem um recurso de marcador que permite sinalizar mensagens importantes. Logo, para marcar um texto como favorito, mantenha pressionada a mensagem e pressione o ícone de estrela na parte superior da tela.

Em seguida, você pode acessar a mensagem a qualquer momento nas configurações do seu aplicativo. Além disso, tocar neles leva você de volta ao ponto exato do bate-papo, para que você possa verificar por que e quando foi enviado.