Distraído, jovem bate em viatura da PM na Avenida São Francisco e por pouco não é preso

Um acidente bastante curioso parou a Avenida São Francisco, na altura da Galeria Nazir, no bairro Jundiaí, no final da noite de sábado (15).

Um HB20 que estava descendo a via bateu fortemente na traseira de uma viatura da Polícia Militar parada na faixa de pedestres.

O Portal 6 apurou que o motorista que provocou o acidente tem 21 anos, não é habilitado e disse aos policiais que estava distraído.

Logo a proprietária do veículo, uma mulher de 32 anos, apareceu e pôde retirar o carro por ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ambos foram submetidos ao teste do bafômetro, que verificou que nenhum deles estava bêbado e por isso não foram presos.

No entanto, além custear os prejuízos causados ao estado, os dois terão de comparecer em juízo para se explicarem.

Se condenados com base no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), eles podem pegar de seis meses a um ano de detenção mais multa.