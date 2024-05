Barbearia Brotherhood é contemplada com Prêmio Excelência do Portal 6

Nesta edição de lançamento, a disputa na categoria contou ainda com a participação das barbearias Capitão Mustache e a Fast Barber Pro

Isabella Valverde - 10 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Nesta sexta-feira (10), as votações para escolha da melhor barbearia de Anápolis que receberá o Troféu Excelência, foram encerradas. Nesta primeira edição, o Brotherhood se destacou e foi consagrado como o grande vencedor da categoria, superando os concorrentes e conquistando assim o reconhecimento.

A disputa contou ainda com a participação das barbearias Capitão Mustache e a Fast Barber Pro, que ocuparam a segunda e a terceira colocação, também se destacando no cenário local.

A Brotherhood conquistou a preferência dos votantes e o reconhecimento da comunidade. Essa conquista representa não apenas um prêmio, mas o reflexo do comprometimento e da dedicação de toda equipe, que motivou tal vitória.

Ao longo do mês de maio, o Portal 6 promoveu uma consulta pública para identificar os principais destaques no segmento das barbearias na região.

Posteriormente, os mais indicados foram selecionados para a votação final, que ocorreu de forma aberta e transparente no canal do WhatsApp do site. Esse processo democrático garantiu que a premiação refletisse a opinião e o reconhecimento do público em relação às participantes.

“Parabenizamos a Brotherhood pela conquista e também a todas as barbearias participantes por seu empenho e dedicação em oferecer o melhor aos seus clientes. O Troféu Excelência do Portal 6 é mais do que uma premiação, é o reconhecimento do talento e do compromisso com a qualidade dos serviços locais”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.