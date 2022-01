Em poucas horas, Jaraguá registra três homicídios no Setor Santa Fé; dois eram mãe e filho

Os crimes bárbaros estão sacudindo Jaraguá, município da região do Vale do São Patrício. Edilene da Costa Ferreira, de 37 anos, e o filho dela, Emanuel Felipe Ferreira, de 22, foram assassinados a tiros na porta de casa.

O crime foi praticado no final da noite de sábado (15), no Setor Santa Fé, e ainda deixou ferida uma adolescente de 16 anos.

Atingida no braço por um dos disparos, ela relatou à Polícia Militar (PM) que só estaria viva por ter conseguido se esconder atrás de uma geladeira.

Foram da adolescente, que seria esposa do jovem morto e está grávida, os primeiros relatos sobre o duplo homicídio feito aos policiais que atenderam a ocorrência. Segundo ela, todas as vítimas estavam sentadas na entrada da casa, quando o veículo com o atirador estacionou.

O assassino, que estaria usando máscara facial, boné e jaqueta preta, já teria descido disparando. Ao consumar o crime, ele teria entrado novamente no carro, que era conduzido por outra pessoa, e fugido.Questionada pela PM, a moça disse não conhecer o atirador.

Mais morte

Horas depois, já na madrugada deste domingo (16), um jovem de 21 anos foi assassinado em condições semelhantes no mesmo bairro.

João Matheus Pires Dias foi chamado na porta de casa e recebeu diversos disparos de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.