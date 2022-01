Número de mortes por Covid-19 em Goiás supera população de 200 dos 246 municípios do estado

Goiás tem pelo menos 24.765 mortes por Covid-19 registradas desde o início da pandemia. Com base em estimativa de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse número é maior do que a população de 200 dos 246 municípios do estado.

Apenas para ilustrar, Piracanjuba, cidade distante 89 km de Goiânia, tem 24.543 moradores e a turística Pirenópolis, 25.218.

Mas, o contingente real de vidas perdidas para a doença tende a ser ainda mais representativo. Conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), datado do último sábado (15), 389 óbitos ainda estão sob investigação.

A subnotificação, ou o atraso nas notificações, também podem fazer esse número aumentar. É que o sistema de dados oficiais do Ministério da Saúde esteve fora do ar por 15 dias. Com isso, as atualizações de casos e de óbitos só foram retomadas no último dia 24 de dezembro.

A SES-GO também informou a existência de 969.099 casos de Covid-19 no estado, com 929.750 pessoas recuperadas. Outros 635.141 casos suspeitos ainda estão em investigação, enquanto 296.283 foram descartados.

Doses

Em relação às vacinas contra a Covid-19, foram aplicadas 5.292.713 em primeira dose e 4.533.793 em segunda dose ou dose única. Segundo a SES-GO, esses dados são apenas preliminares.

Isso em razão da coleta ter sido realizada junto aos municípios, já que o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Ministério da Saúde, permanece fora do ar.