Família pede ajuda depois de ser surpreendida com cobra enorme em lugar inesperado

Já pensou o que seria sair para uma voltinha no quintal e dar de cara com uma cobra enorme? Foi o que aconteceu na noite deste domingo (16) com uma família que mora no Setor Mansões das Águas Quentes, em Caldas Novas.

Ao deixarem o interior da residência, os moradores perceberam algo estranho e acabaram avistando o animal descansando calmamente em uma árvore.

Apesar do susto inicial, eles tomaram a atitude correta: não se aproximaram do animal e acionaram às pressas o Corpo de Bombeiros.

Rapidamente, os militares responsáveis pelo serviço de busca e salvamento chegaram e tranquilizaram a família.

É que tratava-se de uma jiboia, que, apesar de impressionar pelo tamanho, não é venenosa.

Em casos como este, a orientação é para não machucar ou tentar matar o animal, que não representa risco direto ao ser humano, além de desempenhar papel fundamental na cadeia alimentar.

O réptil encontrado, conforme os bombeiros, estava saudável e, por isso, foi solto em uma reserva natural do município.