Homens são presos suspeitos de torturar e manter uma família como refém em Goiás

Agentes da Polícia Civil da 5ª Delegacia Regional de Polícia de Luziânia prenderam três dos cinco suspeitos investigados na Operação “Crias de Ipanema”, deflagrada nesta segunda-feira (17).

Os homens são apontados como responsáveis por torturar uma vítima e manter a família dela refém em um quarto no bairro Jardim Ipanema, em Valparaíso de Goiás, município localizado no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a perícia, o ocorrido teve início às 2h30 do dia 02 de janeiro, após uma discussão de trânsito entre a vítima e um dos investigados.

Posteriormente, o grupo ainda gravou a dinâmica da tortura e postou as imagens nas redes sociais, para que servisse de exemplo para os moradores da região.

Eles se identificaram também como integrantes de uma suposta organização criminosa que estaria se desenvolvendo no Jardim Ipanema.

Além da tortura e do sequestro da família, a quadrilha ainda roubou pertences pessoais das vítimas mantidas como reféns.

Dois dos três indiciados possuem passagens por crimes contra o patrimônio, sendo que um deles está em regime aberto.

Os investigados responderão pelos crimes de tortura-castigo, roubo com restrição de liberdade e organização criminosa.