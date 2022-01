Afinal, o que acontece com a carreira do advogado Sérgio de Moraes após morte de motociclista?

O advogado Sérgio de Moraes segue foragido após dirigir sob influência de álcool, no último dia 09, e colidir frontalmente com o entregador Wilkinson Leles do Nascimento, de 38 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O motociclista foi acertado depois que o motorista realizou uma manobra indevida de última hora e fugiu do local, sem prestar socorro.

A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), responsável pelo caso, segue investigando o episódio, que também é acompanhado de perto pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

Toda a repercussão que a situação ganhou, entretanto, levantou uma nova dúvida: “o que acontecerá com Sérgio de Moraes do ponto de vista profissional?”

A fim de responder esse questionamento, o Portal 6 entrou em contato com o advogado criminalista e ex-juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/GO, Emílio Fernandes de Lima.

À reportagem, ele explicou que existem alguns caminhos que podem ser seguidos. Um deles seria a condenação preventiva de suspensão, o que o advogado, pessoalmente, não acredita que irá acontecer com Sérgio.

“O crime não gera, ao que parece, uma repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, especialmente por ele não estar em exercício da profissão no momento do ocorrido”, justificou.

O que pode ser feito, entretanto, é a instauração do processo ético penal perante a OAB, para a análise de infração ética.

“Esta medida se dá pela prática de um crime considerado infamante, que provoque desonra ou má fé”, explicou o advogado.

O Portal 6 também entrou em contato com o presidente da OAB Anápolis, Samuel Santos, para saber quais seriam os procedimentos tomados.

Ele informou que o órgão já tentou contato com Sérgio de Moraes, mas ainda não teve retorno. Segundo o presidente, é aguardada uma reunião com procuradores para definir os próximos passos. Somente depois é que um pronunciamento oficial deverá ser emitido.