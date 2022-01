Olhar de Rodrigo para Naiara gera repercussão no BBB22

Os olhares de Rodrigo Mussi, 36, para Naiara Azevedo, 32, está sendo um dos principais assuntos dos telespectadores do BBB22 (Globo) na madrugada desta terça-feira (18). A nova edição do programa de reality show mal estreou, e já está rendendo intrigas -dentro e fora da casa.

Após conversar com Eslovênia, 25, sobre suas primeiras impressões da cantora sertaneja, em dado momento da noite o gerente comercial estava próximo da médica Laís, 30, e olhou para Azevedo com cara de poucos amigos.

O momento foi parar nas redes sociais, e tem ganhado repercussão dos internautas. “Ele simplesmente pegou ranço da Naiara Azevedo”, escreveu uma pessoa no Twitter. “A rápida mudança de expressão do Rodrigo quando a Naiara começou a cantar”, reparou outro usuário. “Rodrigo praticamente não aguenta mais viver sob o mesmo teto que Naiara Azevedo.”

Em conversa com Rodrigo, Eslovênia comentou não ter sentido uma “boa energia” com Naiara Azevedo, mas disse que por isso pretende se aproximar da cantora e dar uma chance para a conhecer melhor. “Estou numa construção sobre ela”, disse a modelo. “Todo mundo tem algo bom para oferecer e eu estou aqui para me permitir, independente do que ela fez e faz”, completou.