Bombeiros encontram corpo de homem em lagoa depois de três dias de buscas

Após três dias de intensos trabalhos, equipes dos Bombeiros resgataram o corpo de um homem que se afogou na Lagoa Formosa, no município de Planaltina de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal.

A busca e salvamento teve início ainda no final da tarde do último domingo (16), quando a corporação foi acionada para atender ocorrência nas proximidades do Loteamento Santa Maria.

Na ocasião, segundo relatos de populares, o homem teria caído da embarcação que pilotava na Lagoa Formosa e desaparecido.

Oito militares se revezaram durante os três dias à procura pelo homem. A ação foi concluída nesta terça-feira (18), com o resgate da vítima do afogamento.

O corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).