Saiba qual o melhor pão para uma alimentação saudável

Alimentos in natura ou os minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Isto porque alimentos processados perdem muito de sua estrutura nutricional, não agregando praticamente nada ao organismo, e alimentos utraprocessados, além de não contribuir com nutrientes, possuem ingredientes desconhecidos, que muitas vezes são prejudiciais a nossa saúde.

O pão de supermercado é um assunto delicado, pois fica no limite entre alimento processado e ultraprocessado. Para entender melhor qual pão é mais saudável devemos ler a lista de ingredientes, e não nos deixar enganar com rótulos chamativos alegando que o produto é light, integral, zero, diet ou sem glúten.

É fato que os principais ingredientes dos pães industrializados são matérias primas alimentícias comuns, como farinha, água, fermento, gordura e sal. Porém, o pão industrializado requer o uso de conservantes para resistir aos fungos e bactérias durante toda a sua vida até o momento de consumo. Estes conservantes não estão presentes em todos os pães industrializados, e por isso alguns desses pães podem ser considerados saudáveis. Os principais conservantes utilizados nos pães são: ácido sórbico (INS 201); propionato de calcio (INS 282) e sorbato de potássio (INS 202).

Além dos conservantes, os aditivos também são utilizados, porém em quantidades muito pequenas em relação à totalidade da massa dos pães industrializados, estes estão presentes quase que de forma unânime nesses produtos. Os aditivos mais comumente observados são: emulsificantes, espessantes/estabilizantes, melhoradores de farinha e acidulantes.

Contudo, pães como alguns pães de forma, pães do tipo bisnaguinha e de cachorro quente devem ser evitados no consumo diário, abrindo espaço para pães caseiros, a base de farinha, fermento, água e sal, e de preferência, de longa fermentação.

