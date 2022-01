Triunfo anuncia solução definitiva para trecho da BR-153 que desabou

Depois de seis vítimas e, pelo menos, mais um acidente grave, a Triunfo Concebra, concessionária que administra a BR-153, anunciou, nesta terça-feira (18), que pretende construir uma ponte sobre o trecho que desabou às vésperas das festas de fim de ano.

A obra está prevista para ser localizada no Km 508 da rodovia, que passa por cima do córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia – local de forte fluxo de tráfego, sobretudo nos horários de pico, e que vem causado dor de cabeça para os motoristas.

Embora tenha feito uma estimativa de que a estrutura no sentido no sentido norte/sul seria concluída em até 60 dias, contados a partir da próxima semana, a Triunfo não divulgou um cronograma para conclusão final da obra.

As três faixas da pista no sentido norte/sul estão interditadas no momento, devido ao desmoronamento de trechos da rodovia. O sentido oposto da via se tornou de mão dupla em um trecho de aproximadamente 800 metros.