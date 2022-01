Jovem faz doação de rim para o namorado, mas tem triste descoberta após a cirurgia

Acredite ou não, uma jovem decidiu doar o rim por amor ao parceiro e teve uma triste descoberta de uma traição logo após sair da sala de cirurgia, ainda completamente debilitada.

De acordo com a influenciadora @marjoslara, ao sair do centro cirúrgico com o namorado, recebeu a ilustríssima visita da esposa dele, que até então, não havia sido mencionada na relação.

A outra mulher foi acionada para ver o estado de saúde do cônjuge e se deparou com a doadora do órgão.

Questionada sobre a veracidade dos fatos, a jovem decidiu mostrar exames, ultrassons e até mesmo a cicatriz obtida na cirurgia.

E ainda brinca sobre o corte: “Vou ter que admitir, eles fizeram um bom trabalho”.