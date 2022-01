Abandonado ao nascer, jovem reencontra os pais e reação é de partir o coração: “não consigo entender”

Um jovem chinês, de 17 anos, teve a triste história compartilhada nas redes sociais onde explica que foi vendido quando havia acabado nascer.

Ele foi entregue aos pais adotivos, porém, o casal falaceu em uma explosão quando ele tinha apenas 04 anos de idade, o deixando órfão.

Liu Xuezho conta que teve de morar com os avós adotativos e depois com outros parentes, até conseguir ir para a faculdade.

Depois de começar a estudar, o jovem decidiu procurar pelos genitores e entender melhor o que havia acontecido com eles.

No entanto, para a decepção de Liu, a recepção não foi nenhum pouco calorosa. Enquanto o pai do rapaz alegou que não contribuiria financeiramente com nada e nem mantería vínculos, a mãe nem se manifestou.

Chateado com toda a situação, o jovem decidiu usar as redes sociais para desabafar.

“Não consigo entender por que você disse que eu perturbei sua vida. Foi você quem fez de toda a minha vida um desastre”, disse Liu.

Com a repercussão atingida, houve uma certa pressão pública e a mãe do menino acabou cedendo, o convidando para conhecer os quatro irmãos e também os meio-irmãos.