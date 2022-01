Adiada a decisão sobre volta das aulas virtuais na rede pública em Goiás

O Conselho Estadual de Educação (CEE) optou por adiar a definição sobre o sistema de aulas que será adotado na rede púbica de ensino em Goiás.

Em entrevista ao Portal 6, Flávio Roberto de Castro, presidente do colegiado, afirmou que será feita, na tarde desta sexta-feira (21), uma solicitação para marcar uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira (24) e concluir as discussões.

“Nós ainda estamos estudando a situação individual de cada município, como está a questão da saúde neles e analisando todas as possibilidades”, explicou.

Ainda de acordo com Flávio, diversos assuntos estão sendo discutidos pela mesa diretora do Conselho, além da problemática do sistema de aulas, embora não tenha especificado quais seriam tais temáticas.

Na parte da manhã desta sexta-feira (21), o CEE realizou uma primeira sessão entre as 8h e 13h30, havendo a previsão de uma nova reunião com início entre 15h e 16h.

Com a indefinição, o CEE não cumprirá a própria previsão, já que ele havia determinado que até esta semana seria confirmado se as aulas continuarão 100% presenciais ou será adotado um modelo híbrido em Goiás.

Vale lembrar que Goiás foi o primeiro estado no país a retornar para o ano letivo com aulas 100% presenciais na rede pública de ensino, nesta quarta-feira (19).

Contudo, essa resolução pode ser revogada, devido à insegurança causada pela atual disseminação da variante ômicron e a vacinação de crianças ainda em fase embrionária.