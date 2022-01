Prisão em Anápolis pode ajudar a desvendar brutal feminicídio contra jovem de Goiânia

Um homem de 31 anos e extensa ficha criminal foi preso na noite desta quinta-feira (20), no Bairro são João, região Sul de Anápolis.

Indiciado apenas por receptação e porte ilegal de arma, ele pode estar envolvido em uma ocorrência muito mais grave: um homicídio ocorrido dias antes, na madrugada da segunda-feira (17), em Goiânia.

A vítima é uma jovem de 23 anos, atingida por disparos de arma de fogo dentro do carro onde estava na companhia do irmão e de um casal de amigos.

Eles eram perseguidos por dois rapazes em um veículo Golf preto, que seria o mesmo encontrado em posse do homem preso em Anápolis por agentes do 10 Comando Regional de Polícia Militar de Goiânia. A corporação, inclusive, verificou que a placa era fria, já que o veículo teria sido furtado em 2014.

A história começou ainda no final da noite da última segunda-feira, quando a vítima fatal e a amiga de 20 anos, também atingida por um disparo, foram de Uber a uma pastelaria do Setor Nova Esperança, na Capital.

Lá, elas teriam sido importunadas pelos dois rapazes, que puxavam conversa e pediam os contatos telefônicos. As moças não cederam às investidas, e ligaram para um amigo, pedindo que as buscasse.

No carro, chegaram o amigo e o irmão da vítima fatal, que estava ao volante. Os quatro deixaram a pastelaria normalmente, mas pouco adiante perceberam que eram seguidos pela dupla, em um Golf preto.

Já na Avenida Perimetral, próximo ao Shopping Passeio das Águas, os rapazes começaram a atirar, acertando as duas mulheres. Assim que os disparos cessaram, o grupo se dirigiu ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde uma delas morreu.

Após ser atendida, com um ferimento na face, a sobrevivente foi ouvida pela polícia e disse que nem ela, nem a amiga conheciam os envolvidos, e que a violência teria sido motivada apenas pela negativa em conversar com eles.

Com a prisão em Anápolis, a apreensão do carro – que era roubado – e de uma arma de fogo, será investiga a possível relação do homem com o homicídio praticado em Goiânia.