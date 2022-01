Major Vitor Hugo anuncia que testou positivo para Covid-19: “isolado em casa”

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Major Vitor Hugo (PSL) anunciou nesta sexta-feira (21) que testou positivo para Covid-19.

De acordo com o parlamentar, esta é a primeira vez que o vírus o atinge, mas que os sintomas são leves.

Como dito pelo próprio congressista na postagem, ele está “isolado em casa”, mas que em breve retornará as agendas presenciais.

Feito pelas rede sociais, o anúncio logo contou com a adesão dos internautas que desejaram votos estimando melhoras ao deputado.

Atualmente Vitor Hugo é líder do PSL na Câmara dos Deputados, mas o parlamentar também já foi o líder do governo na Casa.

Testei positivo para a COVID-19 (primeira vez desde o início da pandemia). Estou com sintomas leves e isolado em casa. Em breve, estarei de volta com as agendas presenciais 👍🏼🇧🇷. Fiquem todos com Deus! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

— Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) January 21, 2022