Levantamento identifica dois grandes feitos de Sandro Mabel nas redes sociais

Desempenho do prefeito de Goiânia chama atenção pelo aumento da base de seguidores e engajamento superior aos dos veteranos João Campos e Eduardo Paes, mas existem desafios

Samuel Leão - 16 de julho de 2025

Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, conversa com homem em situação de rua durante ação de entrega a professores. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Rápidas teve acesso a um interessante levantamento, feito pelo estrategista Lincoln Xavier, que mostra um desempenho digital de destaque do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil), nestes primeiros seis meses de mandato.

O que mais chama a atenção é o crescimento de sua base de seguidores e, principalmente, uma taxa de engajamento superior à de veteranos como João Campos (PSB), do Recife, e Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro.

Contudo, o estudo também aponta que existem desafios a serem superados na estratégia de comunicação do prefeito.

A seguir, os números por trás dessa performance.

Mabel está tendo engajamento de gente grande

Com uma taxa de engajamento de 8,3%, Sandro Mabel mostra que sua base de seguidores é altamente ativa.

O índice supera com folga os de João Campos (2,5%) e Eduardo Paes (3%), prefeitos com milhões de seguidores, mas com menor interação proporcional.

Isso mostra que a comunicação de Mabel tem gerado mais resposta da audiência.

Prefeito também está tendo crescimento qualificado

O relatório aponta que o prefeito de Goiânia se destaca pela “qualidade do crescimento”.

Ele ocupa a segunda posição neste ranking, indicando que não apenas atrai novos seguidores, mas que essa nova audiência é participativa.

No período, Mabel conquistou 192 mil novos seguidores em seu perfil no Instagram.

Facebook, no entanto, é o calcanhar de Aquiles

Apesar do sucesso no Instagram, a performance de Sandro Mabel no Facebook é um ponto de atenção.

O estudo o coloca na lista “Flop 10” da plataforma, com baixo engajamento e crescimento modesto.

O relatório classifica o cenário como uma “estratégia desalinhada entre as duas redes”.

Potencial que deveria ser explorado pela equipe de Sandro Mabel

A análise final do consultor Lincoln Xavier, responsável pelo estudo, é que Sandro Mabel “demonstrou potencial estratégico”.

O desafio para os próximos meses será manter a constância no engajamento e corrigir a rota no Facebook para consolidar sua presença digital em todas as frentes.

