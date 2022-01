Vereadora aciona o Procon e a Delegacia do Consumidor contra a Enel em Anápolis

Após cobrar explicações da Enel e não obter respostas, a vereadora Andreia Rezende (SD) acionou o Procon e a Delegacia do Consumidor contra a concessionária em Anápolis.

De acordo com a parlamentar, as cobranças feitas por melhorias no serviço não estão sendo atendidas.

Ainda segundo a vereadora, houveram reuniões para debater o assunto nas comissões e encontros com vereadores e representantes da empresa.

Ao denunciar a concessionária a Delegacia do Consumidor, Andreia justificou dizendo que “[a delegacia é] onde pode ser melhor averiguada essa questão, pois Anápolis merece uma prestação de serviços de energia elétrica de qualidade”.

O Portal 6 procurou a Enel, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço está aberto caso a concessionária queira se pronunciar.