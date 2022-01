6 coisas incríveis que dá para fazer com a salsinha e você provavelmente não sabia

A salsinha consegue dividir o mundo em dois grandes times, os que não vivem sem e os que não gostam de jeito nenhum. Mas, a verdade é que essa erva consegue com maestria transformar uma refeição inteira, aromatizando e até decorando. Além disso, ela é perfeita em saladas, molhos e carnes. Por isso, hoje viemos provar que é possível todos entrarem no time dos que amam a salsa com algumas receitas do Youtube que trouxemos. Então, veja a seguir 6 coisas incríveis que dá para fazer com a salsinha!

6 coisas incríveis que dá para fazer com a salsinha:

1. Batata super crocante de forno

Em primeiro lugar, quem aqui não gosta de batata, né? Desta forma, aqui você vai aprender que em rodelas, com sal, salsa e outros temperos mais você tem um delicioso aperitivo em casa. Veja:

2. Arroz de cerveja com salsinha e carne

Essa receita vai te levar aos céus e vai te provar que é possível sim sair da rotina com o básico. Por isso, já avisa a família que o almoço vai ser diferente e muito gostoso. Inclusive, não se assuste com a cerveja, a criançada pode comer já que o álcool evapora.

3. Maionese verde

Em seguida, como já citado, essa erva fica deliciosa em molhos. Logo, não poderia faltar em nossa lista, não é mesmo? Por isso, assista ao vídeo e delicie-se!

4. Guacamole

E os molhos não param por aí! Basicamente, a guacamole é um molho mexicano bem diferente do que estamos acostumados. Afinal, abacate é com açúcar, né? Nada disso! Nesta receita, temos a fruta com salsinha, limão e muito mais. Além disso, é perfeita para acompanhar aperitivos. Veja:

5. Purê de mandioquinha com salsa

Agora que tal fazer um delicioso purê? Em suma, o purê de mandioca salsa é levemente adocicado e fica ainda mais gostoso temperado com salsa, cebola e gengibre. Ademais, é ótimo para acompanhar grandes refeições!

6. Batata sauté

Por fim, trouxemos essa deliciosa batata sauté super crocante e macia por dentro. Logo, ela já conquista pelo contraste de texturas. Inclusive, é um ótimo acompanhamento de carne. Aprenda:

