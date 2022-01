Se a crise bateu na porta da sua casa, não se preocupe, pois você não está só! No geral, os preços absurdos nos mercados, vêm assustando todos nós, principalmente, com as carnes, não é mesmo? Por isso, o consumo das linguiças está aumentando cada dia que passa. Todavia, não podemos negar que esses embutidos são uma delícia, versáteis e baratas. Foi pensando nisso, que hoje selecionamos vídeos no Youtube com receitas de coisas que dá para fazer com a linguiça. Confira:

6 coisas que dá para fazer com a linguiça e você provavelmente não sabia

1. Bruschetta



Em primeiro lugar, trouxemos essa maravilha aqui! Basicamente, você vai precisar de um bom pão, saboroso e macio, uma linguiça e alguns complementos. Por exemplo, a ricota, alho, cheiro-verde. Fica incrível!

2. Queques (Cupcakes)



Em seguida, essa receita é mais uma opção de entradinha usando esse tipo de carne. Além disso, é super fácil de preparar, gostosa e serve até de “lembrancinha comestível”. Que tal separar aqueles potes de vidro e encher com essa iguaria para presentear uma amiga querida?

3. Miniquiche de abobrinha com calabresa defumada



A calabresa é um tipo de linguiça, para quem não sabe! No geral, essa receita é muito versátil e todo mundo gosta! Pode fazer em casa que dá certo, veja o passo a passo:

4. Canapé



Essa receita vai te surpreender! Isso porque ela leva poucos ingredientes e é muito fácil de fazer. Inclusive, há quem diz que essa é uma receita para preguiçosos. Veja:

5. Bolinho de linguiça com queijo



Esse aperitivo é aquele típico prato com gostinho de um boteco com cerveja gelada. Para isso, você vai precisar de uma boa linguiça, queijo e óleo bem quente ou uma AirFryer, fica a seu critério. Aprenda:

6. Linguiça apimentada com queijo e pimentão vermelho



Por fim, trouxemos essa receitinha que leva um delicioso queijo coalho, pimentão e aquela deliciosa carne embutida apimentada, de tirar o fôlego. Veja o vídeo e cuidado para não ficar com água na boca!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!