Algumas raras vezes o WhatsApp sai do ar, não é mesmo? Bom, e é nessas horas que todo mundo migra para o Telegram. Por exemplo, empresas, lojistas, deliverys e usuários comuns também. Afinal, um dos maiores meios de comunicação não pode ficar parado. Onde queremos chegar é que todo mundo que chega no Telegram se depara com dezenas de funcionalidades, que não há no WhastApp. Inclusive, há quem diga que são até melhores. Foi pensando nisso que hoje listamos algumas funções do Telegram, que você só vai encontrar por lá. Acompanhe!

6 funções do Telegram que ainda não chegaram no WhatsApp:

1. Número privado



Primeiramente, todo mundo sabe que tanto o WhatsApp quanto o Telegram exigem um número de telefone para criar uma conta. Porém, a diferença é que o último app citado nos dá a possibilidade de que o número seja privado. Logo, outros usuários podem não ver o seu meio de contato e as pesquisas são feitas com o nome de usuário.

2. Mensagens editáveis



No geral, o Telegram nos permite editar as mensagens, mesmo depois de enviadas, incrível, né? Assim, o usuário pode sempre estar corrigindo e passando a mensagem correta ao invés de apagar.

3. Mensagens que se autodestroem



Talvez por isso você não sabia. Mas, o Telegram permite determinar o tempo de vida de uma mensagem para que ela possa se excluir automaticamente. Inclusive, o prazo máximo é de até uma semana.

4. Fotos e vídeos de alta qualidade



Como o enunciado já diz, o app consegue enviar fotos e vídeos com a qualidade original, desde que não ultrapassem 2 gigabytes. Enquanto isso, uma grande desvantagem do WhatsApp é que esses arquivos são compactados quando enviados, o que afeta principalmente sua qualidade.

5. Grupos maiores



Bom, quem é muito comum famosos ou comunidades online criarem grupos de interação no Telegram. Isso porque os grupos de app suportam no máximo 200 mil pessoas, muita gente, né?

6. Canais



Por fim, juntando com a última função citada, nesses grupos, o aplicativo permite criar a chamada “Canais”, na qual os usuários se inscrevem e lêem o que os administradores publicam. Obviamente, quem está inscrito nesses canais não tem a possibilidade de conversar entre si.

