Todo mundo sabe que o WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no mundo, quem não tem, né? Inclusive, o app sempre busca maneiras de trazer as melhores atualizações para seus usuários. Ok, mas alguma vez já se passou pela sua cabeça qual é o chat que você mais frequenta? Pois chega de dúvidas! Descubra agora quem é a pessoa com que você mais conversa no WhatsApp!

Primeiramente, vale frisar que o aplicativo conta com uma função escondida e capaz de revelar os contatos com os quais os usuários mais conversam no mensageiro. Além disso, o recurso também elenca todos os grupos com quem você mais troca mensagens, vídeos, áudios ou outros arquivos.

6 passos para saber quem é a pessoa com que você mais conversa no WhatsApp:

1. Primeiro, se seu celular for Android, digite os três pontos (Configurações) encontrados na parte superior direita da tela;

2. Enquanto isso, no caso do iPhone, a entrada para as configurações fica no canto inferior direito da tela;

3. Em seguida, uma vez dentro de Configurações, entre no menu Armazenamento e dados;

4. Depois disso, entre as opções que aparecerão, você deve clicar em Gerenciar Armazenamento;

5. E então, agora uma lista de todos os seus contatos aparecerá na tela, ordenados do mais ocupado para o menos. Ou seja, de acordo com o número de mensagens, fotos, vídeos, áudios e arquivos armazenados;

6. Por fim, para acessar o detalhe do que ele contém e quanta capacidade um determinado contato está consumindo, basta pressionar esse usuário e pronto.

E assim, você a pessoa com que você mais conversa no WhatsApp. Vale ressaltar que este truque não filtra entre bate-papos excluídos recentemente ou backups perdidos. Portanto, é bom ficar atento a este detalhe quando for fazer o teste no seu celular!

