Bebê de três meses luta contra doença rara e corrente do bem para ajudá-la a respirar é formada em Anápolis

Uma pequena guerreira está passando por um situação delicada em Anápolis. A família de Ana Vitória Silva Campos, de apenas três meses, criou uma campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento da bebezinha.

Diagnosticada com a síndrome de Dandy Walker, a recém-nascida sofre com diversas más-formações no corpo e no coração, hidrocefalia (retenção de líquidos no cérebro) e hipotireoidismo.

Além disso, ela precisa de uma sonda para levar a comida da boca direto para o intestino e respira com a ajuda de aparelhos.

“Os médicos disseram que ela não poderia nascer viva ou sair da UTI com vida, e aqui ela está com seus 3 meses”, destacou Liliane Aparecida, mãe da criança, na descrição da campanha de arrecadação virtual .

Ao Portal 6, Liliane afirmou que tem recebido muito apoio da família e amigos, que possibilitaram a compra de uma bala de transporte (um tipo de tubo de oxigênio reduzido para tornar a locomoção mais prática).

Segundo ela, com as doações depositadas diretamente no PIX, foi possível comprar o cilindro de transporte e algumas latas de leite especial. Ela também recebeu 10 doações do produto.

Contudo, os gastos diários são um obstáculo para manter a bebê saudável. “Ela toma 12 medicamentos, muitos deles manipulados, o que aumenta o preço”.

Liliane afirmou também que está tentando entrar com um processo no SUS para conseguir o fornecimento gratuito de insumos para alimentar e medicar a criança.

“Ela precisa mamar a cada duas horas, das 6h às meia-noite. A cada mamada, eu preciso usar uma seringa. Com medicamentos, eu também preciso usar cerca de 18 seringas por dia”, detalhou.

Para ajudar a família de Ana Vitória com o tratamento, as doações podem ser feitas pelo PIX: 62994970077 ou pelo site Vakinha. O ID para achar a campanha é: 2630854.