Anápolis está entre as 23 cidades goianas que precisam baixar restrições contra avanço da Ômicron, alerta SES

A retomada da Covid-19 em 2022, muito por conta das aglomerações durante as festas de fim de ano em meio à circulação da variante Ômicron, reacendeu alguns alertas que há algum tempo não se via em Goiás.

Isso porque a mais nova atualização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) apontou que 23 municípios goianos, incluindo Anápolis, entraram em estado de calamidade, o mais grave, no mapa de risco que é atualizado semanalmente.

A ferramenta é tida como um norte no entendimento da necessidade de flexibilizar ou endurecer as normas de restrição contra o vírus.

As cidades presentes na classificação vermelha, tais como Anápolis, recebem a recomendação de fechamento das atividades não-essenciais.

Os fatores incluídos na análise da SES envolvem tanto os índices de ocupação dos leitos de UTI quanto o atual cenário de contaminação e transmissão do novo coronavírus.

Vale ressaltar, porém, que o alerta possui caráter de advertência e aviso. Ou seja, quaisquer mudança na regulamentação sanitária depende exclusivamente da gestão do município.

No último dia 17, o prefeito Roberto Naves (PP) veio a público informar que não baixaria as medidas restritivas, optando por uma solução no “aumento da capacidade de atendimento” em Anápolis.

Abadiânia, Alexânia, Goianápolis, Terezópolis, Campo Limpo, Cocalzinho e Pirenópolis foram algumas das outras cidades goianas que marcaram presença no alerta vermelho de saúde.