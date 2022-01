Carreta bitrem pega fogo e para BR-060 em Anápolis

Uma carreta bitrem pegou fogo no inicio da tarde desta segunda-feira (24), na BR-060, na altura do clube da Associação Atlética do Banco do Brasil (ABB), em Anápolis.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local e conseguiram controlar as chamas e fazer o rescaldo.

O Portal 6 apurou que as chamas começaram no motor e se alastraram pela cabine do veículo.

A carreta, que não tinha seguro, havia saído há pouco de um carregamento na Ambev.

A pista precisou ser parcialmente interditada, mas já foi liberada para o tráfego de veículos.

Mais informações a qualquer momento.