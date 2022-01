Filho adotivo se revolta e pega veneno de rato para matar os pais em Anápolis

Um jovem de 25 anos foi preso na tarde deste domingo (23), no bairro JK Nova Capital, em Anápolis, após confirmar a intenção de matar os pais adotivos, uma mulher de 58 anos e um idoso de 69 anos.

No quarto do acusado, debaixo do colchão, a Polícia Militar (PM) encontrou duas facas, sendo um do tipo peixeira, e um simulacro de arma de fogo.

Outra descoberta foi ainda mais assustadora. No mesmo local havia um vidro de veneno de rato com um líquido preto dentro. Esta seria, segundo o próprio jovem, a ferramenta que ele usaria para matar os pais.

O aviso de que envenenaria a comida deles, aliás, era feito há tempos, assim como as agressões. No dia em que foi preso, inclusive, ele teria agarrado o pai pelo colarinho e o levado para fora de casa debaixo de ameaças.

O ódio do jovem parece também ter outro alvo. É que ainda no dia que foi preso, ele esteve, armado, na casa do irmão mais velho, filho legítimo do casal.

Após ouvir todos os envolvidos, e recolher as armas, a PM encaminhou o acusado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. O Portal 6 apurou que ele pode responder pelos crimes de injúria, ameaça e vias de fato.