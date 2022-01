O Governo de Goiás abriu nesta segunda-feira (24) as inscrições para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, em Anápolis. Não há data para o encerramento.

Os interessados devem se inscrever pela internet, no site www.agehab.go.gov.br. Também já podem ir providenciando, desde já, os documentos necessários, incluindo o Cadastro Único (CadÚnico).

Outros requisitos para pleitear a participação no programa são o superendividamento; ser pessoa e/ou família em vulnerabilidade socioeconômica; ter mais de 18 anos ou ser emancipado. A relação completa está listada no edital.

Alguns grupos são prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e vítimas de violência doméstica. Também podem participar estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem).

O Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social concede uma ajuda mensal de R$ 350 por 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso os beneficiários não consigam evoluir em sua situação socioeconômica.

Segundo a Agência Goiana de Habitação (Agehab), as inscrições do programa serão analisadas por ordem cronológica de entrada no sistema da autarquia.

De acordo com o Governo de Goiás, todos os interessados que comprovarem atender aos requisitos legais, com a documentação exigida, conseguirão o benefício.