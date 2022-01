O paredão está formado com Naiara Azevedo, Luciano e Natália na berlinda. Quem deve ser eliminado do BBB 2022? Vote na enquete que aparece neste texto!

A primeira semana da 22ª temporada do reality foi movimentada, com participantes sendo cancelados e defendidos em uma velocidade absurda nas redes sociais.

Douglas Silva, o líder da semana, mandou diretamente para o paredão Naiara Azevedo com a justificativa de pouca afinidade com a cantora sertaneja.

Por sua vez, Naiara Azevedo pôde contragolpear e, assim, indicou Luciano alegando não ter tido muito contato com o bailarino. Já a casa escolheu para o paredão Natália, Jade Picon e Pedro Scooby.

Douglas salvou Pedro Scooby e, com exceção da indicado pelo líder, os demais disputaram a prova Bate Volta. Jade Picon venceu e conseguiu se livrar da primeira berlinda.

Quem deve ser eliminado do BBB 2022: Naiara Azevedo, Luciano ou Natália? Vote na enquete

Naiara Azevedo

Participante do grupo Camarote, cantora e compositora sertaneja é dona do hit R$ 50 e conta que é fiel e explosiva e garante que não busca somente R$ 1,5 milhão.

Luciano

Integrante do grupo Pipoca, o ator e bailarino, de 28 anos, é ambicioso, determinado e sonha ser famoso. Filho de mãe solo e caçula de três irmãos, o ator e dançarino diz ser bem próximo da família, só não tem muito contato com uma outra irmã, criada pela madrinha.

Bailarino clássico e trabalha em canal infantil, o ator e influenciador de Florianópolis foi casado por oito anos com uma mulher, com quem mantinha um relacionamento aberto.

Natália

Quem senta ao seu lado para conversar e ouve um pouco de suas histórias nem acredita que ela acaba de completar apenas 22 anos.

Natural de Sabará (MG), Natália está acostumada desde pequena a correr atrás do que deseja, e a vaga no grupo Pipoca é a sua mais recente conquista. Fã de Michael Jackson, ela diz que o vitiligo é sua tatuagem.

Vale lembrar que o resultado da pesquisa não tem valor científico nem influência na participação no site oficial do BBB 2022. O mais votado se despede do reality na próxima terça-feira (25).

