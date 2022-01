Radialista de Goiânia é demitido após dizer que minissaia da colega faz ‘nego’ parar na delegacia

Durante a exibição do programa “Esporte em Debate”, da equipe Feras do Esporte, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, o radialista Alípio Nogueira fez um comentário machista e que incita a violência contra a mulher.

Em uma das participações no programa, Alípio, ao mandar um abraço para a colega, disse que a minissaia que ela estava vestida fazia ‘nego’ parar na delegacia.

“Hoje ela tá demais. Tá de minissaia, por isso que tem ‘nego’ que vai pra delegacia da mulher. A moça vem vestida desse jeito aqui, o povo bate, agride, não é o certo, mas também não certo ela vir com esse traje aqui não”, disse.

Os outros três integrantes que compunham a bancada do programa no momento da fala não se manifestaram sobre o comentário do colega.

Após a fala, o vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. Diversos internautas repudiaram as falas do radialista.

Em nota, a Rádio Bandeirantes classificou o episódio como “injustificável e inaceitável” e informou que Alípio foi demitido.