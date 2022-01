Famílias de baixa renda podem se inscrever para conseguir até 50% de desconto na conta de água em Goiás

Estão abertas as inscrições para o Programa Água Social, que garante desconto de até 50% na conta de água das famílias de baixa renda em Goiás.

O desconto é limitado ao consumo mensal de até 20 m³ e incide sobre os valores da tarifa de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto e sobre a tarifa básica.

Para participar do programa é necessário cumprir alguns pré-requisitos como estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), renda per capita de extrema pobreza e titularidade ativa na conta de água.

A adesão pode ser feita de duas maneiras, pela Central de Relacionamento da Saneago, por meio do telefone 0800 645 0115, ou visitando alguma unidade do Vapt Vupt.

Para se inscrever indo ao Vapt Vupt, é necessário realizar o agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

Caso a conta esteja no nome do beneficiário é só levar os documentos pessoais. Entretanto, se a fatura estiver no nome de outra pessoa é necessário efetuar a mudança da titularidade.

Nesta situação também é preciso levar um documento que comprove vínculo com o imóvel.