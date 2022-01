Qual seu novo bar favorito em Anápolis?

Uma nova safra de bares e restaurantes tem ocupado a cena gastronômica e cultural da cidade, desvinculando a ideia de que somente o Jundiaí possui entretenimento e democratizando os palcos para os artistas anapolinos.

Na região norte encontramos o Casa Criola, pegada regional, cara de Pirenópolis, cardápio criativo. Tem se consolidado como um ambiente agradável e amistoso, tendo como diferencial o café que começa aos fins de tarde.

Subindo um pouquinho encontramos o Terra à Vista, que faz jus ao nome, com visão panorâmica do centro da cidade, localizado na Alexandrina, possui toda sua identidade ligada ao mundo marítimo, mas com cardápio arrojado e opções gourmetizadas.

Girando para o Parque Brasília encontramos um leque de opções. A Gobrew Cervejaria se consolidou como ponto de referência pra quem curte as produções artesanais e segue expandindo e experimentando possibilidades, agora com Karaokê às quartas.

Na mesma região Zen Bar traz a pegada do rock abrindo o palco para bandas que são queridinhas do público como a Monos, presença cativa. O Julieta Gastrobar oferece cardápio variado, música ao vivo e tem consolidado um público jovem que adora o fim de tarde.

No tradicional Jundiaí o Ulisses Bar segue como queridinho, com a comida certeira e rápida é certeza de qualidade, no telão os clássicos do rock abrem as portas para a viagens no tempo.

Diga aí, qual seu bar favorito em Anápolis?

