O sacrifício que Roberto Naves não quer fazer para ajudar Márcio Cândido após a perda do PL

Falta de humildade do prefeito aliado a medos de ordem pessoal fez com que o tema fosse abortado

Pedro Hara - 03 de abril de 2024

Roberto Naves e Márcio Cândido. (Foto: Reprodução)

Com rejeição em níveis que jogam por terra as chances de Márcio Cândido (ainda no PSD) na disputa pela Prefeitura Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) não topa seguir uma sugestão colocada como um “xeque-mate” dele nas eleições deste ano.

A ideia apresentada, após não conseguir emplacar o vice no PL, é a seguinte: renunciar para que o auxiliar assuma a cadeira, mostre estilo próprio e concorra na condição de alguém que busca a reeleição.

Lembram que Pedro Sahium (PDT) conquistou mais quatro anos de mandato mostrando liderança própria em 2004 após assumir a cadeira de prefeito com a cassação de Ernani de Paula.

A falta de humildade de Roberto Naves aliada a medos de ordem pessoal fez com que o tema fosse abortado de imediato.

“Ele jamais faria isso pelo Cândido”, contou um alto funcionário do Centro Administrativo à Rápidas. “Mesmo se os pastores implorassem”, emendou.

Câmara de Anápolis fará nova eleição para Comissão de Ética e Decoro

Esvaziado com as saídas de Eli Rosa (Podemos) e João Feitosa (PP), suplentes que deixaram os mandatos por conta do retorno dos titulares Wederson Lopes (UB) e Alex Martins (PP), e a renúncia de Andreia Rezende (SD), a Comissão de Ética e Decoro da Câmara de Anápolis será redesenhada a partir de nova eleição nesta quarta-feira (03) para ocupar os cargos em vacância.

Da formação original, sobrou apenas Jean Carlos (de saída do UB) e Delcimar Fortunato (PSDB), sendo este último enrolado em várias denúncias que por nunca avançaram colegiado.

Em Goiânia, vereadores marcam data para escolher 1º vice-presidente da Câmara

A espera de mais de um ano para eleição de 1º vice-presidente da Câmara de Goiânia acabou. Os vereadores votam nesta quinta-feira (04) em um substituto de Clécio Alves (Republicanos), que deixou o posto quando assumiu mandato de deputado estadual. Rápidas apurou que está tudo acertado para Thialu Guiotti (Avante) ocupar o posto.

Augusto Ventura é reeleito presidente da Associação Educativa Evangélica

O advogado Augusto Ventura foi reconduzido ao posto de presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE) para o triênio 2024/2027. Sem surpresas, dada a boa gestão que exerce na entidade que mantém, dentre diversas instituições, a UniEVANGÉLICA.

Completam o Conselho de Administração da AEE , Ernei de Pina, 1º vice-presidente, Geraldo Espíndola, 2º vice-presidente, Ivan Gonçalves da Rocha, 1º secretário, Anderson Pinangé Silva, 2º secretário, Francisco Barbosa de Alencar, 1º tesoureiro, e Cicílio Alves de Moraes, 2º tesoureiro.

Lucas Kitão troca PSD pelo UB para apoiar Sandro Mabel contra Vanderlan

Sem espaço no PSD, onde chegou a se colocar como pré-candidato a prefeito, Lucas Kitão acertou filiação ao União Brasil. Foi mais um reforço à sigla do governador Ronaldo Caiado, que lançou Sandro Mabel nesta terça-feira (02). Kitão vai disputar reeleição e estará na trincheira contra o antigo correligionário, senador Vanderlan Cardoso.

Caso Fábio Escobar: MP se une em defesa dos promotores de Anápolis

O Colégio de Procuradores do Ministério Público de Goiás (MPGO) lançou nota pública em defesa dos promotores de Justiça de Anápolis que atuam no caso Fábio Escobar.

Lembraram que o órgão não é subordinado a nenhum dos poderes do Estado e tem atuação independente. Um recado claro aos que acusam os promotores de agir por motivação política.

Juiz de Goiás acusado de beneficiar amigos será julgado pelo CNJ

Juiz substituto em segundo grau do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Hamilton Gomes Carneiro terá reclamação disciplinar julgada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O magistrado é acusado de beneficiar dois advogados que seriam amigos dele em ações que envolvem um inventário milionário. Informação publicada primeiramente pela Coluna Grande Angular, das jornalistas Lilian Tahan e Isadora Teixeira no Metrópoles.

Nota 10

Para Polícia Civil (PC) de Goiás, que atingiu a marca expressiva de 574 operações no mês de março de 2024. Número que é 22% maior que o mesmo período do ano anterior e correspondente a quase 20 operações por dia.

Nota Zero

Para os comissionados do vereador Reamilton Espíndola (Republicanos), que passaram o dia criando fakes para ir ao Instagram do Portal 6 colocar em xeque a nota revelando que a viagem do parlamentar a Porto Alegre custou mais de R$ 20 mil aos cofres públicos.

Todos foram banidos. A Rápidas disponibiliza abaixo a cópia da portaria autorizando a Câmara a ressarcir o parlamentar.

*Colaborou Denilson Boaventura