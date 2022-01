Empreendimento em Goiânia vai transformar escadas de prédio em academia

O GPE, grupo de empreendimentos no ramo imobiliário, está chegando em Goiânia com uma proposta inovadora para a capital. Se trata de um novo prédio que terá uma academia parcialmente instalada nas escadas.

Caso tenha causado algum estranhamento, o Portal 6 explica. O edifício terá marcações nos degraus e paredes das escadarias, para que os usuários consigam visualizar com mais precisão a própria evolução.

“A escada é ideal para o aquecimento ou até mesmo um Hiit (sigla em inglês para Treinamento de Alta Intensidade Intervalada). Esses treinos alternam os tipos de estímulos para o corpo, gerando amplitude de batimentos cardíacos e preparo físico”, explica um dos sócios da GPE Inc, Gustavo Nunes.

A academia do prédio também receberá outros equipamentos, para que os residentes complementem os exercícios físicos.

A instalação foi projetada em parceria com a rede de academias Flex, para pensar os movimentos e atividades desempenhadas, especificar os equipamentos adequados e “desenhar” a academia.

Batizado de “15W22”, o edifício leva a própria localização no nome, visto que será erguido na esquina das ruas 15 e 22 do setor Oeste, a poucos metros da Praça do Sol.

Ele possui apartamentos com metragens que variam entre 59 m² e 135 m², além de seis duplex e seis penthouse (cobertura).

A área de lazer terá opções como piscina com deck, churrasqueira, espaço gourmet, salão de festas, sala de jogos e espaço kids. Haverá ainda uma lavanderia compartilhada.

O 15W22 contará com espaços compartilhados, como coworking, bicicletário, uma mini oficina com ferramentas e um pet care, onde profissionais poderão ir ao condomínio fornecer banho, tosa e consultas para os bichinhos dos moradores.